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58 إصابة جديدة بكورونا منها 53 محلية

منذ ساعة واحدة
كوادر طبية لفحص كورونا

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عمان – الغد – سجِّل الأردن اليوم الأحد (58) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 53 حالة محلية، بحسب الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

ووفق الإيجداز توزعت الحالات المحلية على النحو التالي:

– (41) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (34) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء.

– (8) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

– حالتان في محافظة إربد، مخالطتان لمصابين سابقين.

– حالة واحدة في محافظة المفرق، تحت الاستقصاء.

– حالة واحدة في لواء الرمثا، لمواطن قادم من السعوديّة قبل ثلاثة أسابيع، خضع للحجر الصحّي المؤسّسي لمدّة (14) يوماً، وثبتت إصابته بعد خروجه، وخلال فترة خضوعه للحجر الصحّي المنزلي المقرّرة لمدّة (7) أيّام.

أما الحالات الخارجيّة، فتوزّعت كما يلي:

– (3) حالات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

– حالتان لسائقيّ شاحنات أردنيّين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

وحسب الإيجاز ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2411) حالة.

وكذلك سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(14) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، فيما تمّ إجراء (11925) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (894398) فحصاً.

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