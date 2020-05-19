58 % انخفاض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات

هبة العيساوي

عمان– تقلصت قيمة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال العام الماضي 58.4 %، أو بمقدار 1.22 مليار دينار، مقارنة مع مستواها في العام 2018، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.

وفقا للتقرير الشهري حول ميزان المدفوعات في نشرة البنك المركزي، سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في العام الماضي مستوى 873.2 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 2.107 مليار دينار خلال العام 2018.

وشكلت قيمة العجز في الحساب الجاري في العام الماضي نحو 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7 % في العام السابق بعد المنح.

ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكونة لهذا الميزان، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع أو انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للمملكة الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم الخارج من خلال الأسواق العربية والإقليمية والعالمية، إلى جانب بنود أخرى مهمة ككل من الدخل السياحي الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية.

ووفقا لبيانات المركزي، تراجع العجز في الميزان التجاري للمملكة في العام الماضي بمقدار مليار دينار أو ما نسبته 13.8 % ليصل إلى 6.3 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 7.3 مليار دينار في العام 2018.

وارتفع الدخل السياحي في المملكة في العام الماضي بنسبة 10.2 % إلى 4.1 مليار دينار مقارنة مع 3.455 مليار مستواه في العام 2018.

وزادت تحويلات المغتربين الأردنيين في العام الماضي 0.9 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه لتصل إلى 2.62 مليار دينار.

وزاد الوفر المسجل في حساب الخدمات بمقدار 465 ملیون دینار مقارنة مع العام 2018 ليصل إلى 2.22 مليار دينار.

وارتفع العجز المسجل في صافي حساب الدخل الاولي بمقدار 81.5 ملیون دینار لیصل إلى 223.3 ملیون دینار خلال عام 2019 مقارنة مع عجز بلغ 141.8 ملیون دینار خلال عام 2018.

يشار إلى أن قيمة عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات انخفضت خلال العام 2018 بنسبة 31 %، أو بمقدار 946 مليون دينار، مقارنة مع مستواها في العام 2017، إذ سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات مستوى 2.107 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 3.053 مليار دينار خلال العام 2017.