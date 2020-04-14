586 فحصا سلبيا لعينات عشوائية في الطفيلة

الطفيلة – استكملت فرق التقصي الوبائي في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، وعلى مدار ثلاثة أيام، إجراء فحوصات المسح الوبائي العشوائي والذي شمل فحوصات تشخيصية لفيروس كورونا سحبت من 586 مواطنا بينهم 30 مواطنا جرى سحب عيناتهم من خلال المسحة الانفية (pcr) وجاءت جميع نتائجها سلبية.

وأكد مدير صحة الطفيلة، الدكتور حمد الربيحات، أن العينات العشوائية لمسحة الأنف والفحوصات التشخيصية تؤكد خلو المحافظة من أي إصابات أو انتشار لفيروس كورونا المستجد في الطفيلة وقراها، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات عشوائية لمجموعات من المواطنين في تجمعاتهم السكنية، وكذلك تجار مواد غذائية وخضار وفواكه ودواجن، وعاملين في الأجهزة الرسمية والقطاع الصحي وغيرهم، وجاءت نتائجهم سلبية، ما يؤكد أن الطفيلة تخلو من أي إصابة أو اشتباه. ودعا الربيحات المواطنين إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرئيسي والمتمثل بوازرة الصحة والجهات الرسمية المعنية. –(بترا)