586 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

لندن- احصت المملكة المتحدة الثلاثاء 586 وفاة اضافية بوباء كورونا كوفيد-19 في تجاوز للعدد الذي سجل الاثنين، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في المستشفيات الى 21 الفا و678.

وبلغ عدد الاصابات التي احصيت رسميا 161 الفا و145 بعد تسجيل ثلاثة الاف و996 اصابة جديدة، وفق ما افاد وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحافي.

وبعد تسجيل الإثنين أدنى حصيلة منذ نهاية آذار/مارس (360 وفاة) هذا الارتفاع الجديد لم يحدث مفاجأة: الأرقام اليومية التي تنشرها وزارة الصحة غير دقيقة وغالبا ما تسجل تراجعا في نهاية الأسبوع بسبب التأخر في تسجيل الوفيات ثم تعود وترتفع.

وهذه الحصيلة لا تشمل الوفيات في المنزل وخصوصا في دور رعاية المسنين وتقدر بالآلاف (أكثر من 4 آلاف في انكلترا بين 10 و24 نيسان/أبريل).

وأعلن مات هانكوك أن عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في دور رعاية المسنين ستنشر يوميا ما سيساهم في رفع حصيلة الوفيات في بريطانيا، التي هي من الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا.

كما أوضح أن فحوصا ستكون متوفرة لمن هم فوق ال65 من العمر مع عوارض والعمال الذين عليهم مغادرة منازلهم.

والثلاثاء في الساعة 11,00 (10,00 ت غ) وقف البريطانيون دقيقة صمت حدادا على 85 عاملا في المجال الصحي و19 من الأخصائيين الاجتماعيين الذين توفوا جراء كوفيد-19.

وقال هانكوك “إنهم الأبطال الذين سقطوا في معركة الأمة” ضد فيروس كورونا المستجد.

وإن بات يسجل تراجع في عدد الإصابات والوفيات في بريطانيا، حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن المخاطر ما زالت “مرتفعة” ودعا إلى مواصلة احترام تدابير العزل تفاديا لموجة جديدة من الإصابات.

وحيال الأزمة التي تسبب ركودا اقتصاديا واجتماعيا يخضع جونسون لضغوط لرسم استراتيجية للخروج من العزل المطبق منذ 23 آذار/مارس والذي مدد حتى السابع من أيار/مايو على الأقل.

ووعد جونسون بقرارات “في الأيام المقبلة” حول طريقة التأقلم مستقبلا مع التدابير التي ستطبق.

وبحسب صحيفة “ذي تلغراف” المحافظة تستعد الحكومة لإعلان تخفيف جزئي لتدابير العزل مع توصية وضع الكمامات في المتاجر.

وفي الأسابيع المقبلة سيسمح للمتاجر التي تبيع السلع “غير الأساسية” بفتح أبوابها في حال احترام قواعد التباعد الاجتماعي وسيتمكن الأفراد من لقاء أصدقائهم وأهلهم.

وحاليا يمنع أي تجمع من أكثر من شخصين. وأضافت الصحيفة أن المدارس لن تفتح أبوابها قبل حزيران/يونيو.

وبانتظار قرار لندن أوصت السلطات الاسكتلندية الثلاثاء السكان بتغطية الوجه بقماش في أي مكان يصعب الحفاظ فيه على مسافة بين الأشخاص كوسائل النقل مثلا أو المتاجر. (أ ف ب)