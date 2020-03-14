59 مصابا بفيروس كورونا في روسيا

موسكو- أعلنت موسكو، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا على الأراضي الروسية إلى 59 حالة، بعد تأكيد تسجيل 14 إصابة جديدة.

وأوضح المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان صحفي، أن جميع الأشخاص المصابين كانوا في زيارة إلى دول في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت الحكومة الروسية اتخذت عددا من الإجراءات في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، من بينها وقف منح تأشيرات دخول الإيرانيين، والحد من الرحلات السياحية مع دول ينتشر فيها الفيروس، فيما أوصت وزارة التعليم الروسية باستخدام التعليم عن بعد في المدارس والجامعات.- (بترا)