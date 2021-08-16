59 % من أوائل التوجيهي إناث

عمان- قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إن نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2021، والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم عنها، اليوم الاثنين، أظهرت أن 5ر59 بالمئة من أوائل التوجيهي هن من الإناث.

وأضافت تضامن في بيان لها، اليوم ، أن 22 طالبة توجيهي من مختلف الفروع كنّ من أوائل التوجيهي للعام الحالي، والبالغ عددهم على مستوى المملكة 37 طالبا وطالبة. وأشارت إلى أن نسب التحاق الفتيات بالتعليم وتفوقهنّ بشكل خاص ما هي إلا مؤشر إيجابي على استمرار الجهود الحكومية وغير الحكومية في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات لتشجيع الأسر على تعليم بناتها وأبنائها على حد سواء.

وحثّت المتفوقات بشكل خاص، والناجحات بشكل عام، على الاستمرار في إبداعاتهنّ وعدم الاكتفاء بهذه المرحلة من التعليم، داعية جميع المؤسسات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى إعطاء الأولوية لاستثمار مشاركة الفتيات والنساء بمختلف المجالات واعتبارها مصلحة وطنية وركيزة مهمة من ركائز التنمية المستدامة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، قد أعلن نتائج الثانوية العامة للفروع العلمية كافة، صباح اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي، بيّن فيه نسب النجاح لكل فرع وأسماء الأوائل على مستوى المملكة، إذ بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة لهذا العام 8ر60 بالمئة.

بترا