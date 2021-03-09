59 وفاة و7072 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سُجِّلت في الأردن اليوم الثلاثاء 59 وفاة و7072 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (3702) في محافظة العاصمة عمّان.
– (785) في محافظة إربد، منها (9) في الرمثا.
– (492) في محافظة البلقاء.
– (702) في محافظة الزرقاء.
– (262) في محافظة الكرك.
– (244) في محافظة العقبة.
– (232) في محافظة مأدبا.
– (177) في محافظة معان.
– (144) في محافظة عجلون.
– (131) في محافظة جرش.
– (125) في محافظة المفرق.
– (76) في محافظة الطفيلة.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (442,202) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (61,678) حالة.
– سُجّلت (59) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5046) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (377) حالة، فيما غادرت (316) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2251) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1805) بنسبة إشغال (35%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (506) بنسبة إشغال (43%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (270) بنسبة إشغال (25%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4024) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (375,478) حالة
.- تمّ إجراء (43,887) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,954,682) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (16.11%).
عمان – الغد – سُجِّلت في الأردن اليوم الثلاثاء 59 وفاة و7072 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي: