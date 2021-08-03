6ر18 مليون يورو منحة للأردن من الاتحاد الأوروبي

عمان- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) في عمان لوك لوكبيالك، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة بقيمة 6ر18 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية الاستثمار لدول الجوار (NIP) كجزء من حزمة تمويل بقيمة 6ر98 مليون يورو لدعم تطوير مشروع جديد لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الرمثا وسهل حوران.

وبحسب بيان صحفي لمكتب الوكالة الفرنسية للانماء ، فإن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي لنظام الصرف الصحي الحالي، والتوسع لاحقًا لتغطية المناطق غير المخدومة في منطقة الرمثا.

وسيخدم مشروع مياه الصرف الصحي في الرمثا وسهل حوران 180ألف شخص بحلول نهاية عام 2030، مع زيادة بنسبة 61 بالمئة في عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي في المنطقة. كما سيتم تنفيذ توسعة محطة معالجة الرمثا على مرحلتين لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 22 ألف متر مكعب في اليوم مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 5400 متر مكعب، وسيتم نقل المياه المعالجة عبر خط رئيسي بطول 8 كيلومترات إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي شلالة ثم إلى قناة الملك عبدالله لتغذية القطاعات الزراعية في وادي الأردن. ويتضمن المشروع بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 11 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة طاقة تستخدم الغاز الحيوي الناتج عن عملية المعالجة، كما يضم المشروع شبكة تجميع مياه الصرف الصحي بطول 100 كيلومتر و4 محطات ضخ لنقل المياه العادمة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي. -(بترا)