عمان – بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين لغايات الشراء من محلات الصاغة في السوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 60ر30 دينار للغرام الواحد، بالمقابل بلغ لغايات البيع من المواطنين 29 دينارا للغرام الواحد.

ووفقا لأمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر غرام المعدن الأصفر عياري 24 و18 عند 60ر35 دينار و40ر27 دينار على التوالي لغايات الشراء من محلات الصاغة.

وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سعر المعدن الأصفر بلغ في الاسواق العالمية اليوم الاثنين 1503 دولارات للأونصة الواحدة.-(بترا)