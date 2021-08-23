6ر36 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 60ر36 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 50ر43 و70ر32 دينار على التوالي.

واشار أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 256 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 293 دينارا.

وبين ان الطلب على الذهب بالسوق المحلية ما زال جيدا، متوقعا ان يستمر على هذه الوتيرة حتى النصف الثاني من الشهر المقبل.

ولفت الى ان اسعار المعدن الأصفر فتحت تداولاتها بالسوق العالمية اليوم عند 1788 دولارا للأونصة الواحدة.- (بترا)