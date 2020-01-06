6ر4 مليار دينار حجم التداول العقاري العام الماضي

عمان – بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 632ر4 مليار دينار.

وقال دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري، إن حركة بيع العقار في المملكة خلال عام 2019 ارتفعت بنسبةٍ بلغت 6 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 1 بالمئة، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 9 بالمئة مقارنةً بعام 2018، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال عام 2019 بنسبةٍ بلغت 14 بالمئة مقارنةً بعام 2018؛ لتبلُغ 4ر230 مليون دينار.

وأظهر التقرير، أن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الأول من عام 2019 ارتفع بنسبةٍ بلغت 45 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ ليبلُغ 653 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبةٍ بلغت 32 بالمئة، لتبلُغ 29 مليون دينار، وبارتفاعٍ بلغت نسبته 85 بالمئة لنفس فترة المقارنة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر كانون الأول من عام 2019 بنسبةٍ بلغت 3 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018؛ حيث بلغت 1ر38 مليون دينار.

وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 923 مليون دينارً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية 596 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان 477 مليون دينار، وأخيراً مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان 447 مليون دينار.

وذكر التقرير أن عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين بلغ خلال العام الماضي 3219، وبلغت قيمتها التقديرية 236 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 17 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات عام 2019 بالمرتبة الأولى تلتها الجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية ومن ثم حملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة.-(بترا)