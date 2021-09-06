6 أسرى فلسطينيين ينجحون بالهرب من السجن عبر نفق (صور)

أعلنت مصادر عبرية، صباح اليوم الاثنين، نجاح 6 أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد مدى الحياة، بالهرب من سجن جلبوع شديد التحصين، شمال فلسطين المحتلة.

ونشر الإعلام العبري صورة نفق استخدمه الأسرى للفرار من السجن، مشيرا إلى أن قوات كبيرة من الجيش بمساندة مروحيات تقوم بعملية بحث واسعة عنهم.

وأفادت صحيفة “هارتس” العبرية، أن الأسرى الستة كانوا في زنزانة واحدة، وهم: 5 من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي، والسادس من نشطاء كتائب شهداء الأقصى.

وأشارت إلى أن النفق جرى حفره خلال الأشهر الأخيرة، ويصل طوله إلى عشرات الأمتار، وقد شرعت قوات كبيرة من الشرطة، ومصلحة السجون، بعمليات بحث مكثفة.

وبحسب الصحيفة، فإن اهتمام الجهات الأمنية في هذه المرحلة يتركز على مستويين: الأول هو الخوف من أن يحاول بعض الأسرى الستة تنفيذ هجمات لخطورتهم، والثاني الخوف من أن يحاولوا الهرب عبر الحدود الأردنية.

ونوهت إلى أن سجن جلبوع، الذي يخضع الآن لقيادة الجنرال فريدي بن شطريت، يعمل في شمال فلسطين منذ عام 2004، ويحتوي فقط على أسرى أمنيين من مختلف المنظمات الفلسطينية ، وعادة ما تجلس المنظمات في أجنحة منفصلة حسب انتمائها التنظيمي.-(صفا)