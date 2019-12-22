6 إصابات إثر حادث تدهور في اربد

إربد- الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور في منطقة صما, حيث نتج عن الحادث إصابة ستة أشخاص برضوض.

وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معاذ بن جبل ووصفت حالة الإصابات بالمتوسطة.