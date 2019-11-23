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6 إصابات إثر حادث تصادم في إربد

منذ ساعتين

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عمان – أصيب ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع اليوم السبت، بين مركبتين بمنطقة حنينا في محافظة اربد، وفق الدفاع المدني.
وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.-(بترا)

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