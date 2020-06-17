6 إصابات جديدة بكورونا في الأردن حالتان منها محليتان

عمان- الغد– أعلن وزير الصحة، سعد جابر اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في المملكة حالتان منها محليتان من عينات عشوائية في عمّان والزرقاء.

وأضاف أنه لليوم لم تسجّل حالات شفاء لهذا اليوم.

وأن حالة مريض كورونا واحد على جهاز التنفس بالأردن ووضعه مستقر.

كما “تمّ إجراء 9879 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 302502 فحصاً”.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن 987 حتى الآن إصابة، وفق الوزير.

ولفت جابر إلى أن الحكومة ندرس جدياً التعاقد مع إحدى الشركات لتوصيل الأدوية إثر الضغط الكبير على الصيدليات، ووصلنا الأدوية لمئات الآلاف من المرضى من خلال المتطوعين خلال الجائحة.

ودعا جابر المواطنين إلى التعاون مع فرق التقصي الوبائي، وبعض المواطنين يرفضون الفحص.