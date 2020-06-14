6 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا وإغلاق 5 مساجد

أحمد التميمي

الرمثا – سجلت مدينة الرمثا اليوم، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا من المخالطين لسائق الشاحنة، ليرتفع العدد الى 8 أشخاص، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر، إن نتائج العينات التي سحبت أمس تبلغ 150 عينه كانت سلبية باستثناء 6 كانت ايجابية.

وأشار إلى تحويل المصابين الى مستشفى الأمير حمزة وحالتهم الصحية مستقرة.

وقرر محافظ إربد رضوان العتوم الحجر على منازل المصابين في مدينة الرمثا لاخذ عينات من المخالطين للمصابين.

وأكد العتوم أن فرق التقصي الوبائي متواجدة الآن في الرمثا لسحب عينات من أقرباء وابناء المصابين وسيتم عزلها لمدة 14 يوما.

وبناء على ذلك أغلقت الجهات المعنية 5 مساجد في المدينة.