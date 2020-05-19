العرب والعالمدولي

6 إصابات جديدة بكورونا في الصين وعودة الإغلاق في عدة مدن

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين– سجلت الصين 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الاثنين، ثلاث منها لوافدين، حسب ما أفادت به لجنة الصحة الوطنية.
وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إنها سجلت أيضا 17 حالة جديدة مصابة بدون أعراض يوم أمس، مقابل 18 في اليوم السابق، بالاضافة إلى شفاء 8 حالات، حيث وصل إجمالي حالات الشفاء 78227، كما وصل اجمالي الاصابات إلى 82947 في البر الرئيسي الصيني، فيما بلغ عدد الوفيات 4634.
من جهة أخرى، عاد نحو 108 ملايين شخص في المنطقة الشمالية الشرقية للصين إلى الإغلاق من جديد، حيث تسببت الإصابات المتزايدة بالفيروس المستجد في حدوث تراجع في انتقال البلاد إلى وضعها الطبيعي.
وفي تراجع مفاجئ عن عملية إعادة الفتح التي تتم حاليا في أنحاء الصين، قطعت مدن في مقاطعة جيلين، على سبيل المثال، خدمات النقل بواسطة القطارات والحافلات، وأغلقت المدارس وعزلت عشرات الآلاف من المواطنين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ.
ويعكس رد الفعل السريع والقوي في الصين مدى الخوف من انتشار موجة ثانية من الإصابات، بعد أن تمكنت البلاد من السيطرة على انتشار الفيروس مقابل دفع تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.
بترا

مقالات ذات صلة

قرّرت الحكومة القطرية "إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات- ا ف ب

قطر تؤكد إصابات بكورونا في سجنها المركزي وتنفي تفشيه

منذ 33 دقيقة

134 وفاة و4970 إصابة بكورونا في الهند خلال 24 ساعة

منذ 41 دقيقة

بولندية تبلغ 103 سنوات تتغلب على كورونا

منذ 50 دقيقة

وزير العدل الأميركي: لا ملاحقات قضائية بحق أوباما وبايدن حاليا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock