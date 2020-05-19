6 إصابات جديدة بكورونا في الصين وعودة الإغلاق في عدة مدن

بكين– سجلت الصين 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الاثنين، ثلاث منها لوافدين، حسب ما أفادت به لجنة الصحة الوطنية.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إنها سجلت أيضا 17 حالة جديدة مصابة بدون أعراض يوم أمس، مقابل 18 في اليوم السابق، بالاضافة إلى شفاء 8 حالات، حيث وصل إجمالي حالات الشفاء 78227، كما وصل اجمالي الاصابات إلى 82947 في البر الرئيسي الصيني، فيما بلغ عدد الوفيات 4634.

من جهة أخرى، عاد نحو 108 ملايين شخص في المنطقة الشمالية الشرقية للصين إلى الإغلاق من جديد، حيث تسببت الإصابات المتزايدة بالفيروس المستجد في حدوث تراجع في انتقال البلاد إلى وضعها الطبيعي.

وفي تراجع مفاجئ عن عملية إعادة الفتح التي تتم حاليا في أنحاء الصين، قطعت مدن في مقاطعة جيلين، على سبيل المثال، خدمات النقل بواسطة القطارات والحافلات، وأغلقت المدارس وعزلت عشرات الآلاف من المواطنين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ.

ويعكس رد الفعل السريع والقوي في الصين مدى الخوف من انتشار موجة ثانية من الإصابات، بعد أن تمكنت البلاد من السيطرة على انتشار الفيروس مقابل دفع تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.

بترا