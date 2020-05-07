السلايدر الرئيسيالمفرقمحافظات

6 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

المفرق- كشف مسؤول ملف كورونا في الشمال، الدكتور وائل هياجنة، عن إصابة 6 أشخاص ملاصقين في المنطقة لمصاب “الخناصري” في محافظة المفرق.
وقال الهياجنة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن عدد العينات في مستشفى الملك عبدالله المؤسس التي تم جمعها من مواطنين ومخالطين بلغت 120 عينة، وإن نتائجها ستظهر تباعا، مشيرا إلى أن الحالة هذه تتطلب إجراءات وقائية كبيرة وتضافر كافة الجهود لمنع انتشار الوباء.(بترا)

مقالات ذات صلة

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يهنئ هاتفيا رئيس الوزراء العراقي على نيل حكومته ثقة مجلس النواب

منذ 51 دقيقة

توضيح من المجلس القضائي حول إجراءات إدامة قطاع العدالة في ظل  كورونا

منذ 52 دقيقة

الهياجنة: اجتماع تنسيقي الليلة تحضيرا لتكثيف “تقصي كورونا” في المفرق غدا

منذ ساعة واحدة

استمرار العمل بنظام “الزوجي والفردي” وإلغاء قرار وقف تطبيقه

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock