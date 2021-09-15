%6 تراجع أعداد وسائل النقل العام خلال الربع الثاني

رهام زيدان

عمان- تراجع عدد أسطول وسائل النقل العام في المملكة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب أرقام وزارة النقل.

ووفقا للأرقام التي نشرتها الوزارة حديثا، بلغت أعداد هذه الوسائط التي تشمل الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة والتاكسي نحو 35.8 ألف وسيطة، مقابل نحو 38.1 ألف وسيطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد سيارات السرفيس العمومي ضمن اختصاص هيئة النقل البري نحو 1021 سيارة، وهو رقم مقارب لعددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي إذ كان 1018 سيارة، أما السيارات المتوسطة العمومية ضمن اختصاص الهيئة أيضا، فقد تراجع عددها بنسبة 4 % إلى 3475 من 3620 سيارة، فيما استقر عدد الحافلات العمومية عند 776 حافلة.

وانخفض عدد سيارات التاكسي الأصفر بنسبة 0.5 % إلى 5386 من 5414 سيارة خلال الربع الثاني من العام الماضي، وتراجع أيضا عدد مكاتب التاكسي بنسبة 4 % إلى 139 من 144 مكتبا خال الربع الثاني من العام الماضي.

وتراجع عدد سيارات التأجير السياحية المسجلة بنسبة 16 % إلى نحو 10.8 ألف من 12.7 ألف سيارة خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما بلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية 234 مكتبا.

وانخفض أسطول النقل السياحي بنسبة 21 % إلى 499 حافلة من 632 حافلة خلال الربع الثاني من العام الماضي، في وقت ارتفع فيه عدد شركات النقل السياحي بنسبة 25 % إلى 15 شركة خلال الربع الثاني من العام الحالي من 12 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الوزارة، بلغت نسبة الرضا عن خدمات النقل العام في الربع الثاني من العام 68 %، في وقت بلغ فيه متوسط العمر التشغيلي للأسطول 10.6 سنة، وعدد الباصات لكل 1000 نسمة نحو 0.7.

وأصدرت الحكومة، الشهر الماضي، قرارات بهدف التخفيف من الآثار التي ترتبت على القطاع جراء التداعيات والإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا على مدار العام ونصف العام تقريبا، منها رفع السعة المقعدية في هذه الوسائل إلى 100 %.

كما وافقت الحكومة على إعفاء شركات النقل العام من رسوم التراخيص وبدلات الاستثمار (الخدمات السنوية) والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا للعام 2021.

ويتضمن القرار إعفاء شركات النقل المدرسي، وشركات النقل الدولي، وشركات النقل للجامعات الرسمية، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة 100 %، وإعفاء شركات تأجير الحافلات والسرفيس والنقل العام بنسبة 50 %، إضافة إلى إعفاء شركات تأجير السيارات السياحية بنسبة 30 %.

كما شمل القرار تمديد مدة تسديد المستحقات المالية على شركات النقل حتى نهاية 31/12/2021، والسماح بتقسيط المبالغ المتراكمة عليها حتى نهاية العام 2022، كي يتسنى لها القدرة على تغطية الذمم المستحقة عليهم للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك جراء عمل الشركات بعد عودة القطاع للعمل بشكل اعتيادي.