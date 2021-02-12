%6 تراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميا

إبراهيم المبيضين

عمان- رغم ما صنعته أزمة كورونا بالاقتصاد العالمي وميزانيات الأفراد والأسر إلا ان ثمة قطاعات سجلت خسارة بسيطة على غرار قطاع الهواتف الذكية الذي استطاع أن يسجل مبيعات بـ1.3 مليار وحدة خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير دولي حديث لمؤسسة ” اي دي سي” البحثية العالمية فقد سجلت مبيعات الهواتف الذكية في جميع اسواق الاتصالات حول العالم قرابة 1.3 مليار وحدة في العام 2020، لتتراجع بنسبة بلغت 6 %، وذلك لدى المقارنة بمبيعاتها المسجلة في العام السابق 2019 عندما بلغت قرابة 1.4 مليار وحدة.

ويخالف هذا التراجع بهذه النسبة توقعات مراقبين في بداية الازمة والتي كانت تشير الى ان هذه السوق ستشهد تراجعا كبيرا بنسبة تتجاوز 25 %، بسبب الاغلاقات والاجراءات التي اتخذت في معظم دول العالم بسبب الكورونا، الا ان مبيعات الهواتف الذكية بدات تشهد تعافيا خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي.

ووفقا لتقرير ” اي دي سي” فقد زاد الاقبال على سوق الهواتف الذكية، بسبب العروض الترويجية القوية، وشعبية الهواتف منخفضة إلى متوسطة السعر، واقبال الناس على أجهزة الهواتف الذكية منخفضة التكلفة بسبب اقبال الناس والطلاب على تطبيق مفهوم التعلم عن بعد، وزيادة اقبال المستخدمين في الاعتماد على هذه الأجهزة إلى جانب أجهزة الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية للتواصل وتسيير أمور الحياة والعمل عن بعد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.