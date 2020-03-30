6 حافلات لنقل مواطني القويرة ووادي عربة للبنوك

العقبة-سيرت محافظة العقبة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الإثنين، ست حافلات لنقل المواطنين من مختلف مناطق لواءي القويرة ووادي عربة الى البنوك في المحافظة للتسهيل عليهم في إتمام المعاملات التجارية سواء كان ذلك للأفراد اوالشركات.

وقال محافظ العقبة غسان الكايد إن التعاون والتنسيق بين المحافظة والسلطة أثمر عن هذه الخطوة التي جاءت لمساعدة المواطنين الذين يقطنون بالأماكن البعيدة عن فروع البنوك التي كان قد أعلن البنك المركزي عن فتح أبوابها ابتداء من صباح اليوم الاثنين .

وبين انه تم تخصيص أربع حافلات للواء القويرة وحافلتين للواء وادي عربة، وستقوم بنقل المواطنين من قراهم وبلداتهم ذهابا وايابا.- (بترا- أمين المعايطة)