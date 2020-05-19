6 حالات إيجابية لفيروس كورونا في الدوري الانجليزي

لندن – أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أنه من بين 748 فحصا لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة.

وأضافت الرابطة في بيان أن “اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني للأندية التي جاءت فحوصاتها إيجابية سيخضعون الآن للحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام”، دون الكشف عن أسماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات الإيجابية. – (أ ف ب)