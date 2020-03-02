6 خدمات إلكترونية جديدة في “اليرموك”

اربد – الغد – قام مركز الحاسب والمعلومات في جامعة اليرموك بتطوير وإطلاق خمس خدمات تقديم طلبات الكترونية جديدة بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام تشمل طلب نشر خبر على موقع الجامعة، ونشر إعلان على موقع الجامعة، وتعميم نعي، وتعميم المشاركة في تشييع جثمان، وتعميم المشاركة في العزاء.

كما قام المركز بتطوير وإطلاق خدمة إرسال تعميم “بريد الالكتروني” للطلبة والعاملين ضمن الوحدة التنظيمية.

وذكر مدير المركز المهندس اسحاق مطالقة أن مجموع تقديم الطلبات الالكترونية التي تم تطويرها واطلاقها في الجامعة وصل إلى (88) خدمة، وذلك ضمن خطة المركز لأتمتة معظم الطلبات الورقية المستخدمة في الجامعة، بهدف توفير الوقت والجهد والمال في الحصول على هذه الخدمات والتخلص من الطريقة الورقية اليديوية التقليدية التي تتم من خلال البريد الداخلي العادي.