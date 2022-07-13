6 دلالات تؤكد صدق نية الرجل في الزواج منكِ

بعد مرور فترة على علاقتكما الغرامية، والشعور بأنه الشريك المناسب لكِ والإنسجام بينكما، قد تسألين نفسكِ هذا السؤال: هل نيّته صافية ويريد الزواج منّي؟

في الواقع هناك 6 علامات أساسية تكشف لكِ عن صدق نية الرجل بالإرتباط بكِ رسمياً، فهي كلّها إشارات تؤكّد ذلك، فاكتشفيها.

هذه الدلالات هي:

1- لا يتردّد الرجل من التحدّث عن مشاريعكما المستقبلية كثنائي

يحرص الشريك باستمرار على التحدّث عن مشاريعكما المستقبلية كثنائي والتخطيط لقضاء أجمل حياة سوياً. كما أنّه غالباً ما يركّز على فكرة الإستقرار معكِ كشريكة حياته وتكوين عائلة رائعة معاً.

2- يعرّفكِ الرجل على أفراد عائلته وأصدقائه

عندما يكون جدياً في علاقة الحب، يحرص الشريك على أن تقابلي أفراد عائلته وأصدقائه والتعرّف إليهم عن كثب لتصبحي جزءاً من محيطه وعائلته.

3- يستخدم الرجل كلمة “نحن” أكثر من “أنا”

هل يركّز على نفسه أم يركز على العلاقة بينكما؟

واحدة من أكثر العلامات الدالة على رغبته في الزواج منكِ هي أنّه يفكّر فيكما كشخص واحد. الرجل الذي يؤكّد بانتظام على شراكتكِ ويستخدم كلمة “نحن” أكثر من “أنا”، فهذا مؤشّر على أنّه مستعدّ للزواج منكِ.

4- يهتم الرجل بتفاصيل حياتك

عندما يكون الرجل مهتمّ كثيراً بكِ وبتفاصيل حياتكِ سواء الشخصية أو العملية، فهذا دليل على صدق نيّته بالزواج وتأسيس حياة جميلة معكِ.

5- يضع الرجل مجهوداً كبيراً لإنجاح العلاقة

تعلمين جيداً أن العلاقة الزوجية أو أي علاقة حب تحتاج للكثير من الإهتمام والتضحية والإلتزام لتكون ناجحة.

من هنا إن لاحظتِ أن شريككِ يبذل جهداً لإنجاح العلاقة فهذا دليل على صدق نية الرجل في الارتباط منكِ.

6- لا يماطل الرجل في طلب الزواج

من بين العلامات التي تدلّ على صدق نية الرجل في الارتباط، عندما لا يماطل في طلب الزواج منكِ. الرجل الذي يعرف ما الذي يريده منكِ كشريكة حياته من دون لفّ ودوران، يمكن الوثوق منه. -وكالات

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