6 ذهبيات وبرونزية للاردن في البطولة العربية للسباحة

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني للسباحة، حصد الميداليات خلال مشاركته في البطولة العربية في نسختها رقم 14 للأعمار السنية، محققاً 6 ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة.

وجاءت الميداليات الذهبية الـ6 من خلال اللاعبين واللاعبات: عمرو حسين (50 متر صدر فئة 12-13 عاماً) ومريم مثقال (50 متر صدر فئة 12-13 عاماً) وزياد سلعوس (50 متر صدر فئة 14-15 عاماً) وعمرو الور (50 متر صدر فئة 16-18 عاماً) ومريم مثقال (100 متر حرة فئة 12-13 عاماً) ولارا عكلوك (200 متر فراشة).

كما تمكن فريق التتابع المؤلف من، السباحة نايا حناينة، السباحة مريم مثقال، السباح عدنان العبداللات والسباح محمد حتاملة (فئة 12-13) من الحصول على الميدالية البرونزية في سباق 4×100م حرة التتابع المختلط.