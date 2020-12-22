%6 زيادة موجودات البنوك من العملات الأجنبية

هبة العيساوي

عمان- نمت موجودات البنوك المرخصة من العملات الأجنبية في أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 6.1 بالمائة أو ما مقداره 685.5 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبلغت قيمة موجودات العملات الأجنبية في البنوك المرخصة 11.8 مليار دينار في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 11.1 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وتوزعت الموجودات بين 228.7 مليون دينار النقد الموجود في الصندوق في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 207.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 10.3 %.

أما الأرصدة لدى البنك المركزي فبلغت 687.5 مليون دينار في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 763.8 مليون دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته نحو 10 %.

وبلغت الأرصدة لدى البنوك 4.18 مليار دينار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة 4.03 في نهاية العام الماضي وبنسبة بانخفاض 3.7 %.

أما قيمة الموجودات في محفظة الأوراق المالية في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فبلغت 1.477 مليار دينار مقارنة مع 1.39 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 6.2 %.

وتحت بند التسهيلات الائتمانية، ارتفعت الموجودات إلى مبلغ 2.98 مليار دينار في نهاية أول عشرة أشهر مقارنة مع 2.66 في نهاية العام الماضي، وتحت بند أخرى بلغت الموجودات 300 مليون دينار خلال فترة المقارنة مقابل 293.8 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة بارتفاع وصلت إلى 2.1 %.

وعلى صعيد مطلوبات البنوك المرخصة من العملات الأجنبية، انخفضت بنسبة 4 % في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي عندما بلغت 12.09 مليار دينار مقارنة مع 11.63 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وتوزعت المطلوبات على ودائع العملاء لتبلغ 8.4 مليار دينار في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 8.19 مليار في نهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.4 %، فيما بلغت مطلوبات الحكومة المركزية 52.8 مليون دينار مقارنة مع 60.8 مليون في نهاية العام 2019 وبانخفاض نسبته 13 %.

وبلغت مطلوبات المؤسسات العامة في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي 48.5 مليون دينار مقارنة مع 44.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 9.4 %، فيما بلغت مطلوبات المؤسسات المالية غير المصرفية 25.4 مليون دينار في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 44.3 مليون دينار وبنسبة انخفاض وصلت إلى 43 %.

وبلغت مطلوبات القطاع الخاص في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 8.27 مليار دينار مقارنة مع 8.04 مليار دينار وبارتفاع نسبته 2.8 %، أما التأمينات النقدية في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي فبلغت 471.5 مليون دينار مقارنة مع 535.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12 %.

أما على صعيد ودائع البنوك، فبلغت في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي 2.6 مليار دينار مقارنة مع 2.48 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 4.7 %، أما تحت بند أخرى فبلغت في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي 612.2 مليون دينار مقارنة مع 404.8 مليون دينار وبارتفاع نسبته 50 %.