6 شركات تحصل على موافقة مبدئية لتشغيل تطبيقات نقل ذكية

رهام زيدان

عمان- حصلت 6 شركات على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم النقل البري نهاية الشهر الماضي لاستكمال اجراءات الحصول على ترخيص تشغيل تطبيقات نقل ذكي.

وبحسب مدير عام الهيئة بالوكالة م.وسام تهتموني فإن “الشركات المرخصة بشكل رسمي ونهائي حتى الآن هما شركتان وهما معروفتان وتعملان في السوق رسميا”.

وعدا عن ذلك، فهي تطبيقات غير مرخصة إذ أشارت إلى أن الشركات الست التي حصلت على موافقات مبدئية ماتزال في طور استكمال اجراءاتها، مبينة أن المهلة الممنوحة لهم تصل إلى 6 اشهر لاستكمال هذه الاجراءات.

وقالت إن “الجهات المعنية تواصل كشوفاتها الرقابية لضبط اي عاملين وفقا لتطبيقات غير مرخصة”.

وحذرت الهيئة المواطنين من وجود عدد من التطبيقات الذكية التي تعمل على خدمة نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبلها.

ودعت الهيئة ، الى عدم التسجيل مع هذه التطبيقات او العمل معها حفاظا على حقوق وسلامة المواطنين، كونه لم يتم ترخيص أي سيارة خصوصية للعمل على نقل الركاب من خلال هذه التطبيقات، وطلبت من المواطنين عدم استخدام مثل هذه التطبيقات لأن العاملين من خلالها غير مؤهلين وغير معلومين لديها، ولا يمكن تتبعهم في حال قيامهم بأي مخالفة، مؤكدة انه يمكن الرجوع للهيئة لمعرفة اسماء الشركات المرخصة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري أن حجم اسطول شركات تطبيقات النقل الذكية يبلغ نحو 9950 سيارة تتبع لشركتين حتى نهاية آذار(مارس) الماضي.

وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة على موقعها فإن عدد الشركات المرخصة هو شركتان فقط حتى ذلك الوقت، فيما كان وزير النقل م.أنمار الخصاونة قال إن “الحكومة وافقت على منح رخص لخمس شركات تطبيقات نقل ذكية للتاكسي الأصفر”.

وأوقفت الهيئة سابقا عددا من تطبيقات النقل الذكية لم تكن مستكملة لإجراءات الترخيص في المهلة المحددة التي منحت لها سابقا فيما أبقت الباب مفتوحا للاستثمار في التطبيقات الذكية لمن يشغل سيارات التاكسي الأصفر باستخدام هذه التطبيقات .

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه هذه البيانات أن عدد سيارات التاكسي الأصفر خلال نفس الفترة أي الربع الأول من العام بلغ 5311 سيارة وعدد المكاتب بلغ 142 مكتبا، فيما كان العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 5294 سيارة لنحو 139 مكتبا.