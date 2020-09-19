6 طرق ناجحة لتأمين دخل مالي عبر الإنترنت

الغد- في ظل الظروف الحالية التي يمر به العالم جراء جائحة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية، قد تُؤمّن لك فكرة بسيطة ومبتكرة دخلا إضافيا أنت في أشد الحاجة إليه، وهناك العديد من الطرق للحصول على المال دون مغادرة المنزل، ولن تحتاج إلى أي شيء أكثر من جهاز حاسوب وشبكة إنترنت.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “بيزنس إنسايدر” (Business insider) الأميركي، تستعرض رائدة الأعمال والخبيرة بالتسويق الإلكتروني ستيفاني سمولدرز، بعض النصائح والأفكار للراغبين في العمل من المنزل وتحقيق دخل إضافي.

تقول ستيفاني إنها تجوب العالم مع شريكها بيتر منذ ٤ أعوام، وقد استطاعت خلال هذه الفترة أن تكتسب خبرة كبيرة في العمل عن بُعد عبر الشبكة في أي مكان تذهب إليه.

وأوضحت أنها بدأت مع بيتر ببعض الأعمال التي تدر عليهما ٥ دولارات في الساعة، قبل أن يتضاعف دخلهما ويصل إلى 15 ألف دولار شهريا، وكل ذلك من خلال السفر والعمل عن بُعد.

تعليم إحدى المهارات

تقول ستيفاني إنها تملك شهادة لتدريس لغتها الأم، اللغة الهولندية، للراغبين في تعلمها عبر الإنترنت، وحسب رأيها، لست بحاجة إلى أن تمتلك شهادة لتدريس لغتك الأم عبر الإنترنت، وما عليك فعله هو البحث عن عملاء ومساعدتهم في تعلم اللغة عبر المحادثات والحصول على المال مقابل ذلك.

ولا يقتصر الأمر على اللغات، ففي ظل شح فرص العمل، يحتاج الناس حاليا إلى تعلم الكثير من المهارات الجديدة لتعزيز فرصهم في الحصول على وظيفة، لذلك يمكن أن تُدرّس عبر الإنترنت أي شيء تتقنه، وعلى سبيل المثال، يمكنك تعليم الناس كيفية إعداد إحدى وصفات الطعام، أو طريقة استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس أكسل بإتقان.

ما عليك فعله هو أن تشارك مهاراتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتُخبر أصدقاءك، وتحاول الحصول على عملاء لتنطلق في العمل وجني المال.

بيع منتج رقمي

هل أنت ماهر في لعبة معينة؟ أنشئ دليلا سريعا يتضمن كل النصائح التي تعلمتها، أما إن كنت من عشاق الطبخ، فيمكنك إعداد كتيّب صغير يتضمن وصفات لا يتجاوز إعدادها ٥ دقائق.

وشبكة الإنترنت مليئة بالمنتجات الرقمية والكتب الإلكترونية، وإعداد هذه المنتجات وتقديمها على الشبكة ليس بالأمر الصعب، إذ يمكن الاستعانة بمواقع وبرامج مجانية مثل برنامج “كانفا” (Canva).

ولا تتوقع بيع آلاف النسخ من منتجك الرقمي بمجرد وضعه على الإنترنت، بل ينبغي في المقام الأول جمع الملاحظات ومحاولة تطوير المنتج، ومشاركة شهادات العملاء على مواقع التواصل لاكتساب المزيد من الانتشار.

أفكار جديدة للتسلية والترفيه

يملّ الناس بسرعة من الأشياء التي يشاهدونها أو يمارسونها باستمرار، ويحتاجون دائما إلى أفكار جديدة للترفيه عن أنفسهم، لهذا يمكن ابتكار فكرة مسلية أو لعبة، والاستعانة بمواقع مثل “إتسي” لتطويرها ثم عرضها عبر الإنترنت وبيعها بسعر مناسب.

يمكن على سبيل المثال القيام بعرض لألعاب الخفة، أو إعداد مقطع كوميدي مع العائلة، والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خدمات متنوعة على الإنترنت

تقول ستيفاني إنها عندما بدأت السفر مع بيتر، تعرّفت على موقع “فايفر” (Fiverr) الذي يقدّم كل أنواع الخدمات عبر الإنترنت تقريبا، من تعديل الصور إلى كتابة القصص إلى تصميم مواقع الويب.

وتضيف أنها قدمت مع بيتر في الماضي الكثير من الخدمات المتنوعة عبر هذا الموقع، مثل إعداد فيديو لتعليم السباحة، أو الإجابة على أسئلة حول بلدها الأصلي، لذلك فإنها تنصح بالدخول عليه للحصول على أفكار مثيرة وممتعة وجني بعض المال.

العمل الحر

إذا كنت تبحث عن عمل مستقل، كصانع محتوى أو مترجم أو كاتب إعلانات، يُعد موقعا “أبوورك” (upwork) وفريلانسر (freelancer) من أفضل المواقع التي يمكن أن تجد فيها ضالتك وتبدأ من خلالها العمل عبر الإنترنت وتحقق دخلا جيدا.

بيع أعمال فنية

إذا كنت شخصا مبدعا وتمتلك مهارات في التصميم والابتكار، لا تفوّت الفرصة. وتسمح لك مواقع مثل “ريد بابل” (redbubble) بتصميم منتجاتك الخاصة، بما في ذلك القمصان والجوارب والملصقات وأغطية الهواتف الجوالة.

ما عليك سوى إنشاء التصميم ووضعه على المنتج والبدء في تسويقه، وسيتولى الموقع ترتيب كل ما يتعلق بشحن المنتج وعمليات الدفع. (الجزيرة)