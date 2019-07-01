6 فرق تُنافس الجزيرة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي

عمان – الغد – مع قرب إسدال الستار على منافسات بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019 ، لا تزال هناك 7 فرق تتنافس على الظفر باللقب الآسيوي ، يأتي في مقدمتها فريق نادي الجزيرة الأردني ، الذي بلغ نهائي منطقة “الغرب” بالبطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي.

وسيواجه فريق نادي الجزيرة في الدور النهائي لمنطقة “الغرب” فريق العهد اللبناني “ذهاباً وإياباً” يومي 24 أيلول (سبتمبر) والأول من تشرين الاول (أكتوبر) المقبلين ، حيث سيلعب الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من بقية المناطق الآسيوية في نهائي البطولة الذي سيُقام من مباراة واحدة يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويتطلع فريق الجزيرة أو “الشياطين الحمر” كما يحلو لأنصاره تسميته ، أن يصبح ثالث الأندية الأردنية التي تفوز بلقب كأس الإتحاد الآسيوي بعد الفيصلي في نسختي العامين (2005 و2006) وشباب الأردن في نسخة العام (2007) ، غير أن الجزيرة بقيادة مدربه التونسي شهاب الليلي ، تعرّض لأسوأ هزيمة له خلال مشاركاته بالبطولة الآسيوية ، بعدما خسر 0-3 أمام الجيش السوري ، قبل أن يُسجّل عودة تاريخية “ريمونتادا” في مباراة الإياب بفوزه برباعية بيضاء صعدت به إلى نهائي منطقة غرب آسيا للمرة الثانية على التوالي.

وفي سياق التقرير التالي ، “الغد” تلقي نظرة سريعة على الأندية المنافسة التي تتسابق في ما بينها لنيل اللقب القاري:

العهد (لبنان)

يتواجد فريق العهد اللبناني للمرة التاسعة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، حيث بدأ مشواره في نسخة العام الحالي بطريقة مثالية ، بعد تصدّره لمجموعته الثالثة (14 نقطة) برصيد خالٍ من الهزائم ، وتأهل لنهائي منطقة الغرب بعد فوزه على فريق نادي الوحدات الأردني ذهاباً في عمّان (1-0) وتعادله السلبي (0-0) في بيروت ، ويتولى باسم مرمر مهمة الدفة الفنية للفريق ، فيما يُعد محمد قدوح هداف الفريق بـ 5 أهداف ، كما يتخذ العهد “ستاد المدينة الرياضية” في بيروت والذي يحتضن (50 ألف متفرجاً) ملعباً بيتياً له.

بيكامكس بينه دونغ (فيتنام) – نهائي منطقة آسيان

يُعد نادي بيكامكس بينه دونغ الفيتنامي من الفرق المتطورة في القارة الآسيوية ، حيث يشارك “بطل كأس فيتنام” في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية بعد غياب دام 9 سنوات ، وبلغ نصف نهائي منطقة آسيان بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته السابعة برصيد (13 نقطة) وتأهل بصفته أفضل فريق وصيف.

ويتولى نغوين ثانه سون قيادة “الدفة الفنية” ، فيما يُعد واندر لويس هداف الفريق برصيد 5 أهداف ، ويتخذ الفريق من “ستاد بينه دونغ، ثو داو مو” الذي يتسع لقرابة (18 ألف متفرجاً) ملعباً بيتياً له.

هانوي (فيتنام)

تأهل نادي هانوي إلى دوري الدرجة الأولى في فيتنام بالعام 2009 ، وفاز بلقب الدوري المحلي 4 مرات وحصل على مركز الوصافة 4 مرات أيضاً ، وحقق خلال العام الماضي لقبه الرابع توالياً في الدوري الفيتنامي “رقم قياسي”، الفريق الفيتنامي سجل 23 هدفاً خلال مشواره بالبطولة الآسيوية في المجموعة السادسة ، ونال الصدارة (13 نقطة) متقدماً بفارق أفضلية المواجهات المباشرة مع فريق تامبنيز روفرز السنغافوري.

ويتولى تشو ديم نغيم مهمة تدريب الفريق ، فيما يُعد جانيو أوسيني هدافاً له برصيد 9 أهداف ، ويتخذ الفريق من “ستاد هانغ داي، هانوي الذي يتسع لقرابة (18 ألف متفرجاً) ملعباً بيتياً له.

ألتين عسير (تركمانستان) – الدور قبل النهائي للمناطق

حقق نادي ألتين عسير التركمنستاني أبرز إنجاز قاري بالنسبة له عندما بلغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الماضية 2018 وخسره أمام القوة الجوية العراقي ، متجاوزاً بذلك العثرات الماضية التي دفعته للخروج من الدور التمهيدي بنسخة العام 2016 ومن دور المجموعات بالعام 2017.

التين عسير الفوز بطل الدوري المحلي للمرة الثانية على التوالي والفائز بلقب كأس السوبر التركماني ، تصدّر مجموعته الرابعة برصيد 12 نقطة بسجل خالٍ من الهزائم ، ليحجز الفريق الذي يقوده المدرب يازغولي هوجاغيلدييف مكانه في الدور قبل النهائي للمناطق ، كما يُعد التيمرات انادوردوييف هدافاً للفريق برصيد هدفين ، ويتخذ الفريق من “ستاد كوبيتداغ، عشق أباد” الذي يتسع لقرابة (26,503 ألف متفرجاً) ملعباً بيتياً له.

أبهاني (بنغلاديش)

لم يسبق لفريق أبهاني – الذي سجل ظهوره الثالث في البطولة الآسيوية – تجاوز دور المجموعات خلال محاولتين سابقتين في العامين 2017 و2018 ، حيث جاء بطل الدوري الممتاز البنغالي 6 مرات في المجموعة الخامسة ، واحتاج لخوض مواجهة مصيرية أمام مانانغ في الجولة السادسة بعدما قام رجال المدرب ماريو ليموس بتضييع نقاط الفوز بعد خسارتهم (0-1) أمام تشينايين والتعادل مع مينرفا (2-2) ، ليفوز الفريق بهدف لاعبه سايغاني (هداف الفريق برصيد 3 اهداف) ويكون بذلك أول فريق من بنغلادش يبلغ الدور قبل النهائي للمناطق ، كما يتخذ الفريق من “ستاد بانغاباندو الوطني، دكا” الذي يتسع لقرابة (24,688 ألف متفرجاً) ملعباً بيتياً له.

25 نيسان (كوريا الشمالية)

يُعتبر فريق 25 نيسان واحداً من أفضل الأندية في كوريا الشمالية على الإطلاق ، وبدأ الفريق الفائز بلقب الدوري المحلي (11 مرة) مشواره في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي 2019، بطريقة مثالية بعدما استعرض قوته ضد منافسيه في شرق آسيا ليحقق خمسة انتصارات متتالية ، لكن الفريق الذي يدربه أو يون-سون أخفق في تحقيق سجل مثالي بعد خسارته أمام كيتشي في هونغ كونغ ضمن الجولة السادسة، ويُعد كيم يو-سونغ هداف الفريق الكوري الشمالي برصيد 6 أهداف ، ويتخذ من “ستاد كيم إيل سونغ، بيونغ يانغ” الذي يتسع لقرابة (70 ألف متفرجاً) ملعباً بيتياً له.