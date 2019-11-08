آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

6 قتلى ومئات المصابين في زلزال إيران

منذ 19 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أعلن التلفزيون الإيراني أن زلزالا بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمال غربي إيران فجر اليوم الجمعة، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة المئات .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مركز إدارة الحوادث والطواريء الطبية في إذربيجان الشرقية، أن الزلزال الذي ضرب مدينة ميانة في المحافظة، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 300 شخص في حصيلة أولية، بجانب إلحاق أضرار بـ 30 وحدة سكنية في المدينة ذاتها.

وأشارت الوكالة أن الزلزال شمل محافظات مجاورة أيضا، وهي أذربيجان الغربية وأردبيل وزنجان وقزوين وكيلان.

-(بترا)

مقالات ذات صلة

النفط

انخفاض أسعار النفط

منذ ساعة واحدة

إنقاذ شخصين سحبهما موج البحر الميت

منذ ساعة واحدة

الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف

منذ ساعة واحدة

طقس الجمعة خريفي دافئ والحرارة أعلى من معدلها

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock