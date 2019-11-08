6 قتلى ومئات المصابين في زلزال إيران

عمان- أعلن التلفزيون الإيراني أن زلزالا بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمال غربي إيران فجر اليوم الجمعة، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة المئات .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مركز إدارة الحوادث والطواريء الطبية في إذربيجان الشرقية، أن الزلزال الذي ضرب مدينة ميانة في المحافظة، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 300 شخص في حصيلة أولية، بجانب إلحاق أضرار بـ 30 وحدة سكنية في المدينة ذاتها.

وأشارت الوكالة أن الزلزال شمل محافظات مجاورة أيضا، وهي أذربيجان الغربية وأردبيل وزنجان وقزوين وكيلان.

-(بترا)