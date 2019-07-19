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6 قتلى و27 مصابا بانفجار قرب جامعة كابول

منذ ساعة واحدة

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كابول – قال مسؤولون إن انفجارا وقع يوم الجمعة قرب مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأسفر عن مقتل ستة وإصابة 27 على الأقل بينما كان الطلبة ينتظرون لدخول أحد الامتحانات.

وتواجه قوات الأمن الأفغانية هجمات شبه يومية من مقاتلي حركة طالبان على الرغم من تقارير عن تقدم في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوسط في إنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما في أفغانستان.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ساعات من تفجير مقاتلي طالبان سيارتين ملغومتين خارج مقر الشرطة في مدينة قندهار بجنوب البلاد مما أسفر عن مقتل 12 على الأقل وإصابة أكثر من 80.

وقال واحد مايار المتحدث باسم وزارة الصحة إن هناك طلبة بين المصابين السبعة والعشرين الذين نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار. وقال طالب في الحرم الجامعي إن الهجوم وقع بينما كان عدد من الطلاب يتأهب لدخول امتحان.

وقال شاهد ومسؤول بوزارة الداخلية إن النيران اشتعلت في سيارة بعد الانفجار الناجم عن قنبلة لاصقة. والقنابل اللاصقة تهديد شائع في كابول إذ يلصق المتشددون عادة متفجرات تحت مركبات.

وذكر فرامرز فردوس المتحدث باسم شرطة كابول أن فريقا من الشرطة نزع فتيل قنبلة ثانية وضعت بالقرب من موقع الانفجار.(رويترز) 

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