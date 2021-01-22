6 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل بالموسم

عمان – الغد- اختار موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 6 من نجوم أندية المحترفين، للتنافس في التصويت الذي ينظمه الاتحاد، لاختيار أفضل لاعب في دوري المحترفين للموسم الكروي 2020.

واختار الموقع الآسيوي اللاعبين محمد الدميري وعبدالعزيز انداي وزيد أبو عابد وعبدالله العطار وحمزة الدردور ومحمد العكش، للتنافس على جائزة أفضل لاعب، وفق تصويت الجمهور.

ونشر موقع الاتحاد الآسيوي أسماء اللاعبين المتنافسين على موقعه الرسمي، بانتظار نتائج التصويت التي سيحددها عدد المشاركين الذين سيتحكمون بهوية اللاعب الفائز. – (أخبار النجوم)