6 مباريات في افتتاح بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الالكترونية

عمان – الغد – سُحبت الثلاثاء قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الالكترونية التي تنطلق يوم ٢ نيسان/ أبريل ٢٠٢١، بمشاركة اتحادات السعودية والإمارات وقطر والكويت.

وأسفرت القرعة التي أقيمت فعالياتها في مقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمان وتم نقلها مباشرة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، عن إقامة ٦ مباريات في اليوم الأول من البطولة ٢ نيسان/ أبريل ٢٠٢١، اعتباراً من العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة والنصف مساءً بتوقيت عمان وتجمع على التوالي: الكويت وقطر، السعودية والإمارات، قطر والسعودية، الإمارات والكويت، قطر والإمارات، الكويت والسعودية.

وفي اليوم الثاني ٣ نيسان/ أبريل وفي المواعيد ذاتها تقام أيضاً ٦ مباريات بين: الإمارات وقطر، السعودية والكويت، قطر والكويت، الإمارات والسعودية، الكويت والإمارات، السعودية وقطر.

وتعتبر البطولة الأولى من نوعها التي ينظمها اتحاد غرب آسيا على مستوى الإقليم وتقام بالتعاون مع منصة زين للألعاب الإلكترونية – الأردن Zainesports.jo وبمشاركة اتحادات السعودية والإمارات وقطر والكويت المشمولة ضمن قائمة الاتحاد الدولي للألعاب الالكترونية.

وسيتم اعتماد نظام (١ ضد ١) في جميع مبارياتها، وهو النظام الذي سيعتمده الاتحاد الدولي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم ٢٠٢١ نظراً للظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا.

وتلعب البطولة على PlayStation و X-Box، وعلى مرحلتين، في الأولى يتم وضع الفرق المشاركة بمجموعة واحدة وتلعب بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاب وإياب)، بحيث تكون المواجهة الواحدة في مرحلة الذهاب عبارة عن مباراة على الـ PlayStation ومباراة على الـ X-Box وفي مرحلة الإياب هي عبارة مباراة على الـ PlayStation ومباراة على الـ X-Box .

وبناء على مجموع نتيجة المباراتين سيحدد الفريق الذي يحصل على نقاط المواجهة الثلاث، أو نقطة واحدة للتعادل أو صفر نقطة للخسارة.

وتقام المرحلة الثانية حسب الترتيب النهائي بعد المرحلة الأولى، بحيث يلعب الفريق صاحب المركز الأول مع الفريق صاحب المركز الثاني لتحديد بطل البطولة، ويلعب الفريق صاحب المركز الثالث مع الفريق صاحب المركز الرابع لتحديد المركزين الثالث والرابع.

أما مباريات المرحلة الثانية تلعب بنظام (الأفضل من ٣ مباريات) ويتوجب تحديد فائز في كل مباراة، ففي حال انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين، يتم اللجوء للأشواط الإضافية بشكل مباشر، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وتندرج البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم وبحيث تكون تحضيرية قبل المشاركة في بطولة الأمم للألعاب الالكترونية والذي ينظمها الاتحاد الدولي خلال هذا العام.

وسيحرص اتحاد غرب آسيا على بث جميع المباريات مباشرة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لغايات توفير منصة أمام المهتمين بالألعاب الإلكترونية لمتابعة فعالياتها