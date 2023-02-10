6 متسابقين أردنيين يتنافسون في رالي قطر الدولي

ايمن وجيه الخطيب – يشارك 6 متساقين أردنيين في رالي قطر، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط، وفقا للاتحاد القطري للسيارات الذي أصدر قائمة المشاركين أول من أمس.

والمتسابقون الستة هم إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن “ميتسوبيشي لانسر إيفو 10”، وشاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي على متن “ميتسوبيشي لانسر إيفو 10”، وسامي فليفل وملاحه أحمد الخطيب على متن “ميتسوبيشي لانسر إيفو 8”، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن “ميتسوبيشي لانسر إيفو 10”، وبدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن “ميتسوبيشي لانسر إيفو 10”.

إضافة إلى ذلك، يلعب عطا الحمود دور الملاح للمتسابق العماني عبدالله الرواحي على متن “سكودا فابيا إيفو”.

وتنطلق المنافسات يوم الخميس، بمرحلة استعراضية جديدة بمسافة 3.27 كم تحت الأضواء الكاشفة في حلبة لوسيل.

وقرر المشرفون على رالي قطر الدولي اعتماد تغييرات عديدة على الحدث الذي يمتد لثلاثة أيام، ويتألف من 13 مرحلة خاصة بالسرعة تبلغ مسافتها 209.69 كم، علماً أن المسافة الإجمالية للرالي تبلغ 618.52 كم.

واستقطب رالي قطر الدولي الذي يشكل الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، 24 سيارة مطابقة لمواصفات قوانين الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”، إلى جانب مشاركين من 13 دولة، والعديد من الفرق التي ستخوض غمار منافسات الرالي المحلي الذي سيقام بالتزامن مع منافسات الرالي الدولي.

وستكون فئة “أم إي آر سي 2” مسرحا لمنافسة شرسة قوامها 11 سيارة من طراز “ميتسوبيشي لانسر إيفو”، وسيارتان من طراز “سوبارو إيمبريزا أس تي آي”، فيما يتقدم السائق الكويتي مشاري الظفيري، الفائز بلقب هذه الفئة في رالي عُمان الشهر الماضي، قائمة المشاركين إلى جانب مواطنه يوسف الظفيري، إلى جانب كوكبة من السائقين الأردنيين.

وإلى جانب القطري بطل الشرق الأوسط ناصر العطية، تبرز مشاركة مواطنيه عبد العزيز الكواري وخالد السويدي وسعدون الكواري، ويأمل العُماني عبدالله الرواحي، وملاحه الأردني عطا الحمود متصدر ترتيب بطولة الشرق الأوسط للراليات، حصد مزيد من النقاط ضمن سعيه لإحراز اللقب الإقليمي للمرة الأولى في مسيرته.

ويشهد رالي قطر هذا العام مشاركة اسكندنافية في المنافسات، متمثلة في النرويجيين أندرياس ميكيلسون ومادس أوستبيرج والفنلندي إميل ليندهولم.