6 ملايين دينار موازنة أشغال عجلون للعام الحالي

عجلون – نفذت مديرية أشغال محافظة عجلون خطتها للعام الحالي من خلال موازنتها والتي بلغت 6 ملايين و650 ألف دينار.

وقال مدير الأشغال المهندس حمزة المومني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم تنفيذ مشاريع تأهيل الشوارع بقيمة 300 ألف دينار كما تم تخصيص مبلغ مليونين و295 ألف دينار لعطاءات اللامركزية، وفتح وتعبيد طرق زراعية في لواء كفرنجة بكلفة بلغت 300 ألف دينار.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشاريع تأهيل وتوسعة الشوارع في قضاء صخرة بكلفة 250 ألف دينار ومناطق عجلون عين جنا بكلفة 350 ألف دينار ومنطقة الشفا 220 ألف دينار وقضاء عرجان 150 ألف دينار ومنطقة الروابي 340 الف دينار.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 120 ألف دينار لتأهيل جزء من الطريق الرئيس كفرنجة/ عنجرة، وتخصيص مبلغ 135 الف دينار لتوسعة جزء من مدخل بلدة حلاوة و130 ألف دينار لتوسعة صيانة جزء من طريق الصفصافة/ ساكب وتخصيص مبلغ 130 الف دينار لخلطة اسفلتية لجزء من طريق عنجرة / مثلث بلاص و180 الف دينار لإعادة إنشاء وتحسين جزء من طريق بئر العجلوني / حلاوة / الاغوار و122 الف دينار لتوسعة جزء من طريق مثلث الوهادنة / الهاشمية / الاغوار و180 ألف دينار لتحسين مداخل صخره الغربي والشرقي وتخصيص مبلغ 140 الف دينار لإعادة إنشاء وتحسين طريق اشتفينا / راسون.

وبين أنه من ضمن الموازنة نفذت المديرية ايضا إنشاء طريق محنا الغربي بكلفة 100 الف دينار و400 الف دينار لصيانة جميع الطرق الرئيسة و100 الف دينار لأعمال الصيانة الروتينية للطرق الزراعية والثانوية والقروية و 65 الف دينار للمواد الانشائية اللازمة للطرق “محطة الصيانة”.

وأكد المومني أن المديرية ضمن مخططاتها لم تغفل صيانة شبكات الإنارة وكلفة استهلاك الكهرباء حيث خصصت مبلغ 40 ألف دينار لذلك وتخصيص مبلغ 140 ألف دينار لغايات دراسات الطرق و140 ألف دينار لغايات استئجار اليات لفتح الطرق الزراعية والعمل اثناء الطوارئ و40 ألف دينار مصاريف إدارية و30 ألف دينار لعقود التنظيمات الخاصة بمباني المديرية ومكتب كفرنجة و22 ألف دينار عطاء شراء خدمات حراس للمديرية ومحطة الصيانة والاليات في الميدان.- (بترا)