6 ملايين م3 جديدة تدخل السدود

عمان – الغد- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، ان المنخفض الجوي رفد سدود المملكة الرئيسية بنحو (6) ملايين متر مكعب اضافية ليرتفع التخزين الكلي في السدود الى (117) مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية وصلت الى 35 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة (4ر336) مليون متر مكعب حيث حظي سد الملك طلال بحصة الأسد من التخزين بطاقة نحو (5ر3) مليون متر مكعب من كميات المياه التي خزنتها السدود .

وأشار أبو السعود خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أن “كمية المياه التي خزنها سد الوحدة (500) الف متر مكعب وسد الوالة (470) الف متر مكعب والموجب (350) الف متر مكعب والكفرين (220) الف متر مكعب وسد وادي العرب (200) الف متر مكعب وزرقاء ماعين (110) الاف متر مكعب”.