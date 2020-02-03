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6 مليار دينار حجم تجارة المناطق الحرة الأردنية في 2019

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قال رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، ان حجم التجارة في المناطق الحرة الاردنية العامة والخاصة، بلغ 6 مليار و458 مليون دينار.

واوضح الهميسات في بيان للمجموعة اليوم الاحد ان صاردات المناطق الحرة الاردنية العامة ارتفعت خلال العام 2019 بنسبة 5ر4% وبلغت 2 مليار و700 مليون دينار أردني، مقارنة بالعام 2018.

واضاف ان صادرات المركبات ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 7 % حيث بلغ مليار و 652 مليون دينار اردني بعدد مركبات بلغ 117 الف و 331 مركبة، كما ارتفعت قيمة الصادرات من البضائع بنسبة 3% وبلغت مليار وثماني واربعين مليون دينار مقارنة في العام 2018.

وفيما يخص الواردات، اشار الهميسات الى ان واردات المناطق الحرة الاردنية العامة بلغت 2 مليار و 424 مليون دينار بنسبة وصلت الى 38% من اجمالي حجم تجارة المناطق الحرة العامة، وشكلت واردات المركبات منها ما نسبته 64% بقيمة بلغت مليار و 546 مليون دينار بعدد مركبات وصل الى 121الف و 752 مركبة، في حين بلغت المستودرات من البضائع ما نسبته 36% بقيمة بلغت 878 مليون دينار.

اما تجارة المناطق الحرة الخاصة للعام 2019 فقد بلغت نحو مليار و332 مليون دينار اردني، حيث بلغت صادرات المناطق الحرة الخاصة 584 مليون دينار مسجلة ارتفاعاً ما نسبته 1ر4% مقارنةً بعام 2018، في حين بلغت قيمة مستوردات المناطق الحرة الخاصة 748 مليون .

كما اشار البيان انه قد وصل عدد المستثمرين في المناطق الحرة العامة والخاصة حتى نهاية العام 2019 نحو 2709 مستثمراً مسجلاً ارتفاعاً ما نسبته 2ر7% مقارنةً بعام 2018.

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