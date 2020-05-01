6 مليون دينار قيمة عقود لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي

عمان – كشف اتحاد كرة القدم، أن قيمة عقود لاعبي أندية المحترفين للموسم الكروي الحالي 2020 زادت عن 6 مليون دينار.

ولفت اتحاد الكرة على هامش اجتماعه مع رؤساء أندية المحترفين، ان قيمة عقود لاعبي الاندية المحليين والمحترفين الاجانب زادت عن 6 مليون دينار، في إشارة إلى ان هذا الرقم يعتبر كبيرا مقارنة بامكانيات الأندية المادية.

وجاء كشف الاتحاد عن قيمة العقود بعد ان طالبت الاندية خلال الاجتماع بالحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة في الاجتماع الذي شهد قيام الاتحاد بعرض السيناريوهات المقترحة لإقامة بطولة الدوري للموسم الكروي الحالي التي تضمنت خيارات إقامة الدوري من مرحلتين، أو اقامته من مرحلة واحدة، أو الغائه بشكل كامل.

ولفت الاتحاد إلى أن قيمة العقود زادت عن 6 ملايين دينار، حيث يعتبر هذا المبلغ مرتفعا مقارنة بإمكانيات الاندية المحلية التي تعاني من أزمة مالية تساهم في تأخير صرف مستحقات لاعبيها.

وتتصدر فرق الفيصلي والوحدات والرمثا الاندية الأكثر انفاقا على فرقها في الموسم الحالي، حيث سبق وأن أعلن الفيصلي رصد حوالي مليون دينار للفريق، وخصص الوحدات حوالي 900 ألف دينار، فيما أعلن الرمثا رصد 650 ألف دينار للفريق في الموسم 2020.

وكانت الاندية رفعت كتابا إلى اتحاد الكرة أمس الخميس، طالبت فيه بإقامة الدوري من مرحلتين بحيث يبدأ في شهر آب وينتهي في كانون الأول المقبلين، مع المطالبة بمستحقاتها المالية المتأخرة، وتعويضها عن فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.(بترا)