6 مواجهات بدوري الفئات العمرية لكرة السلة اليوم

خالد تيسير العميري



عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الثانية لبطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، بإقامة قمة مباريات الجولة والتي تجمع بين فريقي الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

ويحل فريق غزة هاشم ضيفا ثقيلا على فريق الرياضي عند الساعة 3 عصرا في صالة الأمير حمزة، فيما تشهد صالة الأرثوذكسي مواجهة فريقي نجوم الأرثوذكسي والأرثوذكسي عند الساعة 7:30 مساء.

وفي بطولة الناشئات تحت 14 سنة، يلتقي فريقا الأهلي والإنجليزية عند الساعة 10 صباحا في صالة الأمير حمزة، كما يلتقي الأرثوذكسي مع نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 2:30 عصرا في صالة الأرثوذكسي، على أن تحتضن صالة الفحيص مواجهة فريقي الفحيص والأرثوذكسي عند الساعة 2.

وتستأنف مباريات الجولة الأخيرة من ذهاب المرحلة الثانية لدوري الناشئين تحت 16 سنة، يومي السبت والأحد المقبلين، حيث يحل فريق الإنجليزية ضيفا ثقيلا على فريق نجوم الأرثوذكسي على صالة الأخير عند الساعة 5 من مساء يوم غد، على أن يلتقي اتحاد عمان مع الأرثوذكسي يوم بعد غد وبالتوقيت نفسه في صالة الأمير حمزة.

وكان فريق شباب بشرى تغلب على فريق كفريوبا بنتيجة (75-24)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة مدينة الحسن الرياضية في إربد ضمن دوري تحت 16 سنة، وهو اللقاء الذي برز فيه اللاعب عبدالله شتات من جانب شباب بشرى محققا “الدبل دبل” بتسجيله 25 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات و9 سرقات للكرة بفاعلية 37، يليه حسين عبابنه بتسجيله 25 نقطة مع 7 متابعات و3 تمريرات و3 سرقات للكرة بفاعلية 15، فيما كان قيس ضرار اللاعب الأبرز من جانب كفريوبا بتسجيله 9 نقاط مع 21 متابعة و4 ستيل بفاعلية 16.