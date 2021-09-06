6 وفيات و1061 إصابة جديدة كورونا

عمّان – الغد -أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 وفيات و1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10477 وفاة و802349 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.56 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الإثنين.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11899 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 80 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 88 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 545 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1016 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 779973 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29802 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9415244 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.