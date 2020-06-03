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6 وفيات و107 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

منذ 3 ساعات
العلم الجزائري

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عمان – أعلنت الجزائر اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 673 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، قوله إنه تم تسجيل 107 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9733 حالة.
وأضاف الدكتور فورار، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 6218، إضافة 151حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية . –(بترا)

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