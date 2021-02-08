6 وفيات و1685 إصابة جديدة كورونا

عمان الغد – سجل الأردن اليوم الاثنين 6 وفيات و1685 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (1170) في محافظة العاصمة عمّان.

– (163) في محافظة إربد، منها (21) في الرمثا.

– (101) في محافظة البلقاء.

– (60) في محافظة الزرقاء.

– (35) في محافظة العقبة.

– (30) في محافظة المفرق.

– (30) في محافظة عجلون.

– (28) في محافظة جرش.

– (26) في محافظة الكرك.

– (23) في محافظة مأدبا.

– (12) في محافظة معان، منها (7) في البترا.

– (7) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (336,839) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (11176) حالة.

– سُجّلت (6) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4385) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (91) حالة، فيما غادرت (50) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (510) حالات.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (430) بنسبة إشغال (11%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (117) بنسبة إشغال (13%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (50) بنسبة إشغال (6%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (943) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (321,278) حالة.

– تمّ إجراء (26,723) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,052,794) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.31%).