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6 وفيات و472 إصابة جديدة بـ”كورونا” في السعودية

منذ 54 دقيقة
علم المملكة العربية السعودية -(أرشيفية)

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عمان – أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4934، منها 59 حرجة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة قوله، إنه جرى تسجيل 6 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 65 وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 805، بإضافة 44 حالة تعافٍ جديدة.
–(بترا)

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