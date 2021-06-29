6 وفيات و497 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان – الغد -سُجلت في الأردن 6 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و497 إصابة جديدة؛ لتصل حصيلة المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 750886 إصابة، وفق بيان وزارة الصحة الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الأردن منذ بدء الجائحة إلى 9743 وفاة.

وأجري 21789 فحصا جديدا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.28%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 7.847488 مليون فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة المتوقعة 467؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 734634، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 6509.

وسُجلت 77 حالة إدخال جديدة للمستشفيات، فيما خرجت 46 حالة من المستشفيات، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 494 مصابا.