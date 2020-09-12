العرب والعالمكورونا

6 وفيات و650 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

منذ 38 دقيقة
عينات فيروس كورونا- تعبيرية
عينات فيروس كورونا- تعبيرية

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رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 6 وفيات و650 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و191 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 88 عاما من الفوار بمحافظة الخليل، ومواطنة 79 عاما من حلحول، ومواطن 75 عاما من برقين بمحافظة جنين، ومواطن 79 عاما من دير غسانة بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 73 عاما، ومواطن 51 عاما من قطاع غزة.

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