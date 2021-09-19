6 متهمين بقضية اختلاس 13 مليون دينار من “توفير البريد”

عمّان – استمعت الهيئة القضائية التاسعة، المختصة بالنَّظر في جنايات الفساد بمحكمة صلح جزاء عمان، إلى شاهد جديد في قضية اختلاس 13 مليون دينار من صندوق توفير البريد، والتي يُحاكم بها 6 أشخاص، بينهم مدير عام سابق.

وعقدت الهيئة، اليوم الأحد، جلسة علنية، وحضرتها وكالة (بترا)، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور 5 من المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم، بينما قرَّرت إجراء محاكمة غيابية للمتهم السَّادس.

وسألت المحكمة الشَّاهد، الذي يعمل مديرًا عاما بالوكالة لصندوق توفير البريد، عن شهادته أمام المدعي العام، والتي أدلى بها في وقت سابق، كما طلبت منه استيضاحًا حول ما يسمى بعمولة سوق الزبائن، والتي يجري أخذها من العملاء القادمين عن طريق ما يسمى بـ”الأذرع التسويقية”، والتي أقرَّها مجلس إدارة الصندوق والمنشورة في الجريدة الرسمية.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى آخر شاهدين في القضية خلال الجلسات المقبلة.