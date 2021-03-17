6.4 مليار دينار العجز التجاري للأردن في 2020

عمان – الغد- انخفض العجز التجاري للمملكة في عام 2020 بنسبة 5ر16 بالمئة، ليبلغ 438ر6 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 705ر7 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الاردن، اليوم الاربعاء، انخفضت قيمة الصادرات الكلية في عام 2020 بنسبة 5ر4 بالمئة، لتبلغ 639ر5 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 والبالغة 905ر5 مليار دينار.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في عام 2020، بنسبة 0ر1 بالمئة، أي ما مقداره 044ر5 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019 البالغة قيمتها 995ر4 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 3ر595 مليون دينار في عام 2020، بانخفاض نسبته 6ر34 بالمئة، مقارنة مع من عام 2019 والبالغة 909 مليون دينار، وانخفضت المستوردات في الفترة ذاتها بنسبة 3ر11 بالمئة، وبقيمة 077ر12 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 611ر13 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 7ر46 بالمئة في عام 2020، في حين بلغت نسبة التغطية 4ر43 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع مقداره 3ر3 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري، فارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في شهر كانون الأول من عام 2020، بنسبة 1ر12 بالمئة، وبلغت 9ر506 مليون دينار، مقابل 452 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2019.

ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.