6.5 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في 9 أشهر

ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول، بنسبة 3.9 بالمئة، لتبلغ نحو 6.538 مليون متر مربع، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 6.292 مليون متر مربع.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها، اليوم الاثنين، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 4.1 بالمئة، لتبلغ 18938 رخصة لنهاية شهر أيلول من هذا العام، مقارنة مع 19742 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 1.5 بالمئة، لتبلغ 5.435 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 5.518 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 42.5 بالمئة، لتبلغ نحو 1.103 مليون متر مربع ، مقارنة مع نحو 774 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، ما نسبته 83.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.9 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.1 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4 بالمئة.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.9 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام ، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.1 بالمئة.

وبلغ إجمالي المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.180 مليون متر مربع خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مقابل نحو 3.937 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 6.2 بالمئة.

وأظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الثالث احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، حيث بلغت ما نسبته 41.5 بالمئة، تلاه الربعين الثاني والأول وبلغت ما نسبته 32.3 بالمئة، و 26.2 بالمئة، على التوالي.

أما على مستوى شهر أيلول للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2582 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 911 ألف متر مربع، مقارنة مع 836 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 9.0 بالمئة.