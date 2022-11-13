6.5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء حتى الشهر الماضي

استقبل مطار الملكة علياء الدولي 6557424 مسافرا خلال أول عشرة أشهر من عام 2022 بارتفاع نسبته 81.15 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت مؤشرات السفر الصادرة عن مجموعة المطار الدولي اليوم الأحد، وصول حركة الطائرات إلى 57389 حركة بزيادة نسبتها 56.45 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووصلت حركة الشحن الجوي إلى51 283 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 6.73 بالمئة، وأقل بنسبة 40.03 بالمئة مقارنة بعام 2019.

وخلال شهر تشرين الأول وصل عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى 722238 مسافرا بنمو نسبته 33.35 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 5926 حركة، مُسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 15.16 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وبلغت حركة الشحن الجوي 5,349 طنا، مُسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 13.62 بالمئة. – بترا