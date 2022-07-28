6.6 مليون إصابة بكورونا خلال اسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 6.6 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن المنظمة قولها، إن أكبر عدد إصابات كان في اليابان وبلغ 969 ألف حالة، تلتها الولايات المتحدة (860 ألفا)، ثم ألمانيا بنحو 570 ألف إصابة.

واشارت الى انه تم تسجيل 12 ألفا و600 وفاة، أكثرها في الولايات المتحدة بواقع 2600، تلتها البرازيل (1400) ثم اليابان 272 وفاة.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء اليوم الخميس، أن اليابان تشهد زيادة قياسية في الإصابات اليومية وسط مواجهة “الموجة السابعة” من جائحة كورونا.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في مؤتمر صحفي أمس الاربعاء، إن الوباء لم ينته بعد، مؤكدا ضرورة تطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية وكبار السن في ظل ارتفاع عدد الوفيات في الأسابيع الماضية وتسجيل زيادة في حالات دخول المستشفيات في بعض الدول.